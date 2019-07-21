الجيش الباكستاني يتهم الهند بانتهاك وقف إطلاق النار

قال الجيش الباكستاني، في وقت متأخر من السبت، إن الجيش الهندي قام في "انتهاك غير مبرر لوقف إطلاق النار باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون" في أربع مناطق مختلفة على طول خط التماس، مستهدفاً" السكان المدنيين والمواقع العسكرية".

وأعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده في تبادل جديد لإطلاق النار عبر الحدود مع الهند عند إقيلم كشمير المتنازع عليه.

وبالإضافة إلى مقتل الجندي، أصيب في تبادل إطلاق النار بين الجيشين أربعة مدنيين بينهم امرأة وفتاتين.

يشار إلى أن خط التماس، الحدود الفعلية، يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه إلى منطقتين، أحدهما تحت الإدارة الهندية والأخر تحت الإدارة الباكستانية، وتدعي كل من الدولتين حقها في السيادة على الإقليم وخاضتا ثلاثة حروب فيما بينهما اثنان منها من أجل كشمير.

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