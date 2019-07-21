تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم يسلّم اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يوليو 2019 10:07 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يوليو 2019 10:07 صباحاً - مشاركة

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قال مصدر قضائي سوداني إن لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم ستسلّم النائب العام اليوم الأحد تقريرها بعدما استكملت تحرياتها.

وتضم اللجنة التي شكلت في الرابع من يونيو الماضي وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.

وكانت اللجنة استجوبت طيلة فترة عملها 20 شاهداً، كما تسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام، وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي 61 شخصا.

اجتماعات منفصلة

من جانبه، أفاد موفد “العربية” إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن الوسيط الإفريقي في الملف السوداني محمد ولد لبات اجتمع بالطرفين من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وطلب الاجتماع أيضا بكل طرف بشكل منفصل.

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وأكد أن الاعتراض الأساسي للجبهة الثورية يتمثل في خلو الاتفاق السياسي من أي بند يخص السلام والحرب ولهذا رفضت الجبهة الاتفاق السياسي بعد توقيعه معتبرة أن الاتفاق السياسي همش دور قوى الجبهة الثورية.

وأكد موفد “العربية” أنه تم تشكيل لجان عمل تضم أساتذة جامعات ومختصين للمساعدة في إقرار البنود المتفق عليها.

المصدر: – قناة العربية