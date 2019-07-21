هل يستقيل وزير العدل البريطاني؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يوليو 2019 10:07 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن وزير العدل البريطاني ديفيد جوك أنه سيستقيل من الحكومة يوم الأربعاء. وقال جوك في بيان نقلته صحيفة صنداي تايمز، “نظراً لأنني في الحكومة منذ وصول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى السلطة فأعتقد أن الشيء الملائم بالنسبة لي هو أن أتقدم باستقالتي إليها”. المصدر وكالات

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