ما تعليق البنك الدولي على إقرار موازنة لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يوليو 2019 10:07 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علّق المدير الإقليمي للبنان والشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار على إقرار لبنان لموازنة 2019 قائلاً: “لقد أقرّ لبنان موازنة تهدف الى تحقيق تخفيضات مالية معبّرة في العجز والانفاق، والانخراط في حوار وطني كامل بين الحكومة والبرلمان. هي خطوة اولى جيدة، والمناقشات الواسعة، الفريدة من نوعها في المنطقة، مرحب بها”. المصدر وكالات

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