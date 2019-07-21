كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: الجيش يقتل 3 مسلحين من حركة الشباب في جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول يوم السبت إن ثلاثة من مقاتلي حركة الشباب قتلوا مساء الجمعة في عملية نفذتها القوات الصومالية في بلدة أودينلي في منطقة باي الجنوبية.

وأضاف إبراهيم محمد نور ، حاكم بلدة عوديل ، للصحفيين إن القوات الصومالية شنت هجومًا على متطرفي الشباب بعد إفادة من السكان قائلين إن المسلحين يجبرون سكان أودينلي على دفع الضرائب الإجبارية.

وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة من مقاتلي الشباب والقبض على واحد آخر على قيد الحياة. وقال نور "تم العثور على أسلحة وذخائر من المقاتلين" ، مضيفًا أن المتشدد الأسير يخضع لحراسة القوات الحكومية.

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وقال حسن جيلي ، أحد السكان المحليين ، لوسائل الإعلام عبر الهاتف: "سمعنا صوت إطلاق النار في ساعة متأخرة من بعد ظهر يوم الجمعة وتعلمنا لاحقًا أنه صدام بين القوات الحكومية ومقاتلي الشباب ، لكن لا يمكننا إعطاء مزيد من التفاصيل".

وجاء الهجوم العسكري الأخير بالكاد بعد أسبوع من قيام الجيش الصومالي بقتل 15 من مقاتلي الشباب في هجوم في بلدة وانلاوين في منطقة شابيل السفلى.

كثفت القوات الصومالية عملياتها ضد المتطرفين من حركة الشباب في وسط وجنوب الصومال ، حيث شنت هجمات متتالية لطرد المسلحين من تلك المناطق.