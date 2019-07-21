كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وفقدان 6 أخرين في سيول تجتاح شمال تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت محطة سي.إن.إن ترك أن شخصا واحدا على الأقل قُتل واعتبر ستة آخرون في عداد المفقودين بعد سيول نتجت عن أمطار غزيرة هطلت على شمال تركيا.

وأظهرت مقاطع مصورة في إقليم دوزجه وبلدة اكجاكوجا في شمال البلاد منزلا منهارا بينما جرفت مياه السيول السيارات.

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وقالت قوات الدرك التركية في بيان مكتوب إن السلطات أجلت ما لا يقل عن 69 شخصا بطائرات هليكوبتر بعدما تقطعت بهم السبل في المناطق التي أغرقتها السيول. كما نشرت أيضا مقطعا يظهر عملية إجلاء الجمعة.

واستمرت عمليات البحث والإنقاذ السبت لإخلاء القرى الغارقة والعثور على ستة مفقودين.