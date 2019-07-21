كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد القتلى فى انفجار مصنع الغاز الصينى إلى 15 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات فى وسط الصين اليوم الاحد أن عدد القتلى فى انفجار مصنع للغاز ارتفع إلى 15 وأصيب 15 آخرون بجروح خطيرة.

وقالت السلطات المحلية إنه تم العثور على ثلاثة أشخاص كانوا مفقودين في السابق. كما اوضحت وزارة إدارة الطوارئ الصينية انه اكمل حوالي 270 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ ثلاث جولات من البحث والإنقاذ منذ وقوع الانفجار مساء الجمعة في مدينة ييما بمقاطعة خنان.

وأشارت تقارير وسائل الاعلام الصينية الرسمية الي ان الانفجار حطم نوافذ على بعد 3 كيلومترات والابواب داخل المباني.

وتقول وكالة شينخوا الرسمية للانباء ان الانفجار وقع في وحدة فصل الهواء بمصنع ييما للغاز التابع لشركة خنان كول جاز المحدودة، وقالت ان كل الانتاج توقف.

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تواجه الصين حوادث صناعية متكررة على الرغم من أوامر من الحكومة المركزية لتحسين السلامة في المصانع ومحطات الطاقة والمناجم.

فقد توفي أكثر من 60 شخصًا في مارس في انفجار مصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة جيانغسو الشرقية.

كان من بين أسوأ الحوادث انفجار هائل في عام 2015 في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين الساحلية أسفر عن مقتل 173 شخصًا، معظمهم من رجال الإطفاء وضباط الشرطة. وألقي باللوم في ذلك الانفجار على البناء غير القانوني والتخزين غير الآمن للمواد المتطايرة.

