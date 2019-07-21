كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الرئيس الأوكراني يسعى للحصول على الأغلبية في البرلمان الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصوت الأوكرانيون في الانتخابات البرلمانية المفاجئة التي يستعد فيها حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي لحصة أكبر من الأصوات.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الاقتراع اليوم الأحد حصول حزب زيلنسكي على الدعم من أكثر قليلًا من نصف أولئك الذين يعتزمون التصويت. لكن يتم اختيار 225 مقعد فقط من أصل 424 يجب شغلها في البرلمان الأوكراني من خلال قائمة الأحزاب ؛ أما المقاعد الباقية فهي مقاعد ذات ولاية واحدة يمكن أن يختلف توزيعها على مستوى البلاد.

ودعا زيلينسكي، الذي تولى منصبه في شهر مايو، إلى الانتخابات المبكرة - قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد أصلًا - لأن البرلمان كان يسيطر عليه خصومه، مما خنق قدرته على سن الإصلاحات.

