الاحتلال يحاصر وادي حمص بالقدس تمهيدا لهدم 100 شقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، حي وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، وحولت الحي لثكنة عسكرية وفرضت حصارا على الحي وذلك تمهيدا لهدم عشرات الشقق السكنية بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي وفرضت حصارا شاملا عليه.

وأمهلت سلطات الاحتلال أهالي حي وادي الحمص الخميس الماضي الموافق 18/7/2019 لتنفيذ قرارات هدم منازلهم، (نحو 100 شقة سكنية)، والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عدة أسابيع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، يوم الخميس الماضي، حي وادي الحمص لأخذ القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، والبالغ عددها 100 شقة سكنية، علما أن المدة الزمنية التي منحها الاحتلال لسكان هذه الوحدات السكنية لهدمها بأنفسهم انتهت الخميس.

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ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من جدار الفصل العنصري الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

وتقدم الأهالي عام 2003 بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

وفي سياق هدم المنازل الفلسطينية، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، بركسات واستولت على خيام بمنطقة الحديدية في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوات الاحتلال هدمت بركسات تعود للمواطن ناجح كعابنة، واستولت على خيام لعائلتين في تلك المنطقة.