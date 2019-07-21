مصرع عامل بالقدس وإصابة آخر قرب الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل مصرعه في منطقة القدس وأصيب آخر في منطقة الناصرة، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في القدس أنه تلقى بلاغا الساعة 09:19 حول إصابة عامل جراء انقلاب رافعة شوكية في القدس، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (17 عاما)، لكن باءت جميع محاولات إنقاذه بالفشل وتمّ إقرار وفاته في المكان.

وفي حادث آخر، أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه بحفرة في إحدى ورشات البناء بمدينة "مجدال هعيمك" قرب الناصرة، شمالي البلاد، صباح اليوم.

وذكرت مصادر طبية أن عاملا (35 عاما) سقط، صباح اليوم، في حفرة بورشة بناء في "مجدال هعيمك"، حيث قامت طواقم الإنقاذ بتخليص العامل، وذلك بعد أن سقط في حفرة عمقها عدة أمتار.

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وأضافت أن حالة العامل خطيرة ومستقرة، كما قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب ونقلته بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.