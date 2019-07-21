ترامب يتعهد بدفع كفالة مغن أميركي محتجز بالسويد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، أمس السبت، أنه سـ"يتكفل" بدفع كفالة مغني الراب الأميركي، آيساب روكي، المعتقل في السويد بسبب ضلوعه في شجار مطلع الشهر الجاري.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، أكد له عبر الهاتف أنه "سيتم التعامل مع المواطن الأميركي آيساب روكي بطريقة عادلة".

وأشار إلى أنه "طمأن" رئيس وزراء السويد على أن روكي ليس مصدرا للخطر إذا سافر بالطائرة، وأن المحادثات بين واشنطن وستوكهولم مستمرة.

واحتُجز روكي (30 عاما)، وهو مغني ومنتج وعارض، مع حراسه واثنين من مرافقيه في الثالث من تموز/ يوليو الجاري بعد مشاجرة بأحد شوارع وسط مدينة ستوكهولم في الساعات الأولى من صباح يوم 30 حزيران/ يونيو.

وكان روكي في ستوكهولم لإقامة حفل واضطر لإلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي، توني إريكسون، أن الحكومة "لن تحاول التأثير" على الإجراءات القانونية في القضية. وقال: "في السويد الكل سواسية أمام القانون".

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وأضاف "لا يمكن للحكومة التأثير في الإجراءات القضائية ولن تحاول القيام بذلك".

ومدد مدعون سويديون يوم الجمعة احتجاز روكي لمدة ستة أيام لمواصلة التحقيق في المشاجرة والاعتداء المزعوم.

وأثار احتجاز روكي، وهو من أصل أفريقي، اهتماما واسعا. وقال ترامب يوم الجمعة إن "كثيرين" من السود الأميركيين "ناشدوه" للتدخل من أجل الإفراج عن المغني.

ورغم عرض الرئيس الأميركي "السخي" لدفع الكفالة، إلا أن النظام القضائي السويدي لا يملك منظومة كفالات، بخلاف نظيره الأميركي.