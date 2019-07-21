شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة جرعة إنقطاعات التيار الكهربائي بعدن والان مع التفاصيل

زادت خلال الساعات الماضية، جرعة إنقطاعات التيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب نفاذ المازوت من خزانات محطة الحسوة الكهروحرارية التي تنتج 36 ميجاوات .

وبحسب مصادر محلية، فان مستويات المازوت في المحطة انخفضت الى مستويات توجب عليها إخراج التوربين السادس بالمحطة و المعروف بالتوربين الصيني وعليها 36 ميجاوات مشيره الى ان لا تزال المحطة تحافظ على 25 ميجاوات يتوقع خروجها خلال الساعات القادمة.

ونوهت المصادر، ان خزانات المصافي فارغة وان تمت حلول بتوفير المازوت بالصهاريج الا انها طريقه غير مجديه حيت ارتفاع الخزانات يكاد معدومة ناهيك عن كثافه المازوت والتي تأخر من عمليه ضخه من الصهاريج الى خزانات المحطة.