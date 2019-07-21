شكرا لقرائتكم خبر عن ردود الفعل الدولية على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية والان مع التفاصيل

في ما يلي أبرز ردود الفعل حول العالم، على احتجاز السلطات الإيرانية أمس الجمعة، ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وذلك بزعم "عدم احترام قانون البحار الدولي".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نعبر عن بالغ قلقنا للممارسات غير المقبولة لإيران، والتي تشكل تحدياً واضحاً لحرية الملاحة الدولية".

وأضاف "نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة موقتة".

وجاء الإعلان عن حجز الناقلة البريطانية بعد ساعات من قرار المحكمة العليا في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة إيرانية للاشتباه في نقلها نفطاً إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات الأوروبية، لثلاثين يوماً.

سلوك خطير

ورأى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنه لا تجوز المقارنة بين الأمرين معتبراً في تغريدة، أن احتجاز السفينة الإيرانية كان قانونياً، مضيفاً أن "ما حدث أمس في الخليج يترجم إشارات مقلقة إلى أن إيران قد تكون اختارت نهجاً خطيراً من السلوك غير القانوني والمزعزع للاستقرار.. إن رد فعلنا سيكون مدروساً لكن حازماً".

من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ما حدث "يؤكد ما أقول عن إيران: كلها مشاكل.. لا تأتي منها سوى المشاكل".

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وندد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيز، بـ"المزايدة في العنف" من قبل إيران، وقال: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها للدفاع عن أمنهم ومصالحهم في مواجهة سلوك إيران الضار".

تضامن أوروبي

بدورها، قالت الخارجية الفرنسية في بيان: "ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن السفينة وطاقمها في أسرع الآجال، وإلى احترام مبادىء حرية الملاحة في الخليج"، مضيفة أن "مثل هذا العمل يسيء إلى مساعي خفض التصعيد الضروري في الخليج.. نحن ندين ذلك بحزم ونعبر عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة".

أما الخارجية الألمانية، فقالت في بيان: "نطالب إيران بالإفراج بلا تأخير" عن السفينة البريطانية وطاقمها، معتبرة التدخل الإيراني "غير مبرر".

وأضافت أن "تصعيداً جديداً سيكون خطيراً على المنطقة، وسيقوض كافة الجهود الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الحالية" بين طهران وواشنطن.

ويتألف طاقم السفينة التي ترفع علم بريطانيا وتملكها شركة سويدية، من 23 فرداً بينهم 18 هندياً، بحسب إيران.

والباقون ثلاثة روس ولاتفي وفليبيني، بحسب مانيلا.

وقالت الوكالة التي وظفت الفليبيني على السفينة، أن ليس هناك أي إصابات الجمعة، بحسب ما ذكرت الخارجية الفيليبينية.