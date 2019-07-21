شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية والان مع التفاصيل

قال وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن "التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات صلب وقوي، وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب".

جاء ذلك في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد، قال فيها إن "التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية، وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية".

وأشار وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، إلى أن الحروب الحديثة معقدة، وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، لافتاً إلى أنه بالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وعودة الدولة، وتحرير الأرض، في حين يبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.