قرقاش يؤكد استعداد التحالف العربي لمرحلة جديدة باليمن

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العين الإخباريةالأحد 2019/7/21 10:19 ص بتوقيت أبوظبي
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن التحالف العربي في اليمن يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وفي تغريدتين له عبر حسابه على تويتر، الأحد، أكد قرقاش أن التحالف وفي قلبه السعودية والإمارات صلب وقوي، كما أن امتحان الأزمة والحرب عزز آلياته.
ولفت إلى أن الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف مجموعة من أهدافه الاستراتيجية، وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.
والجمعة 19 يوليو/تموز الماضي، شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على أن بلاده والسعودية ملتزمتان دوما بتعهداتهما الإنسانية تجاه اليمن، مؤكداً أنهما من أكبر الدول المانحة للمساعدات في هذا البلد.
وفي العام الماضي، تم دفع تعهدهما المشترك بمبلغ 930 مليون دولار في منحة واحدة، هي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، بحسب قرقاش.
وتجاوز إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل/نيسان (2015) 5.5 مليار دولار.
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