الان تتابع التلفزيون الإيراني: طاقم الناقلة ستينا إمبيرو بخير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 10:17 ص, 21 يوليو 2019 م التعليقات: 0 وكالات - الخليج 365 قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إن جميع أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا ويحتجزها الحرس الثوري بخير.

وأضاف الله مراد عفيفي بور “كل أفراد الطاقم على متن السفينة، وعددهم 23، بخير وبصحة جيدة في ميناء بندر عباس”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني: طاقم الناقلة ستينا إمبيرو بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.