النيابة السودانية تخاطب سجن كوبر بتسليم البشير والأخير ينفي وجوده

أصدرت النيابة السودانية أمراً بالقبض على البشير ونافع وآخر بحظرهما من السفر خارج البلاد، يوم الإثنين الماضي، وخاطبت إدارة سجن كوبر بغرض تسليمهما للنيابة لأغراض التحري، وفقاً لما ذكره موقع "أخبار السودان" اليوم السبت.

وأكدت المصادر، أن إدارة سجن كوبر ردت بأن البشير ونافع ليسا موجودين في السجن، متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري وليسوا نزلاء محكومين، موضحاً أن النيابة حررت خطاباً للمجلس العسكري بشأن تسليمها المذكورين، مؤكداً أن المجلس تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام.

ويأتي هذا بعد خطاب من وكيل نيابة الخرطوم أحمد النور الحلا، للمجلس العسكري رسمياً بشأن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع، للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في العام 1989.

وكانت هيئة من كبار المحامين على رأسهم الراحل علي محمود حسنين، قد قدمت دعوى للنائب العام ضد تنظيم "الجبهة القومية الإسلامية" بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة في العام 1989.

وحررت النيابة أوامر القبض وحظر السفر بعد أن توفرت بينات مبدئية ضد الرئيس المخلوع ونافع وآخرين المتهمين في البلاغ رقم (5650)، وفقاً للمادة (96 أ.ج) من قانون العقوبات لسنة (1983).