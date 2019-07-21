اليابان: الناخبون يصوتون اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ

توجه الناخبون اليابانيون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس المستشارين الياباني، والذي كان من المتوقع أن يفوز فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي، على الرغم من ضعف الاقتصاد.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش السبت) في جميع أنحاء اليابان لإنتخاب 124 نائباً من بين 370 مرشحاً على نصف مقاعد مجلس المستشارين تقريباً، حيث من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 1100 بتوقيت غرينتش).

وتأخر فتح بعض مراكز الاقتراع في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان ساعتين بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن حوالي 14.2 مليون شخص أو 13.3 %، من أصل 106 ملايين ناخب مؤهل مسجل، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي أجريت الجمعة الماضية.

ويشار إلى أن نتائج هذه الانتخابات من المحتمل أن تضع رئيس الوزراء شينزو آبي على المسار ليصبح رئيس الوزراء الأطول حكماً في البلاد الأمر الذي قد يفتح الطريق أمامه لتغيير الدستور السلمي الذي صاغته الولايات المتحدة.