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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان على بريطانيا وقف تواطئها مع الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران .
واضاف الوزير ظريف في تغريدة له على موقع “تويتر” ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي المسؤولة عن ضمان امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز .
وجاء في تغريدة ظريف: “خلافا للقرصنة البحرية في مضيف جبل طارق، فإن اجراءتنا في الخليج الفارسي تاتي في اطار تنفيذ قوانين الملاحة الدولية ، كما اعلنت في نيويورك، فان ايران هي المسؤولة عن ضمان امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، على بريطانيا وقف توطئها مع الارهاب الاقتصادي الاميركي “.
وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت في بيان امس الاول عن توقيف ناقلة نفط بريطانية مساء السبت في مضيق هرمز.
وجاء في بيان الحرس : “أوقفنا ناقلة النفط البريطانية والتي تحمل أسم stena impero لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة البحرية.”
وأعلنت مصادر ايرانية أنه يجب التحقق من الوثائق الثبوتية للناقلة وصدور حكم قضائي تجاهها فان حرس الثورة كان منفذا لحكم وأوامر القضاء الايراني.
وفي وقت سابق قالت بعض المصادر الاعلامية إن ناقلة النفط البريطانية “استینا امپرو” تم توجيه وجهتها الى ايران. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنها کانت علی علم بالموضوع.”
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح هام لوزير الخارجية الايراني حول ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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