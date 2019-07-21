اليوم.. انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات عبر الموقع الإلكتروني

الموجز

تنطلق اليوم الأحد المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للعام الحالى 2019، إذ تستقبل معامل الحاسب الآلى بالجامعات، طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، لتسجيل رغباتهم إلكترونيا وبالمجان على أيدى موظفين مدربين على هذه العملية ويمتلكون الخبرة الكافية للتعامل معها.

وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه يتم تجريب موقع التنسيق الإلكترونى منذ أمس الجمعة، واستمر الموقع فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى بداية من مساء السبت وحتى انتهاء المدة المقررة لهذه المرحلة يوم الخميس المقبل.

وأعلن عطا، أن الوزارة قررت مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو الجارى كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين فى التقديم لهذه الاختبارات، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 120 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات، للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

كشف المجمع التكرارى للناجحين فى الثانوية، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه فى مكتب التنسيق وإضافة طلاب الحافز الرياضى، المؤشرات النهائية للقبول بكليات المرحلة الأولى من التنسيق، استقرار الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بمايتراوح بين 403.5 درجة بنسبة 98.4% و403 درجة بنسبة 98.3%، إذ أن المجلس قرر تفويض أمر تحديد الأعداد المقترحة للقبول بالكليات المختلفة إلى اللجنة العليا للتنسيق.

وأكدت المؤشرات النهائية للقبول بكليات المرحلة الأولى من التنسيق، أن الحدود الدنيا للقبول بكليات طب الأسنان تتأثر أيضا بالمجمع التكرارى النهائى الذى تم إعداده بمكت التنسيق، وعندما كان المعهود أن يقل الحد الأدنى لقطاع كليات طب الأسنان بمعدل نصف درجة فقط عن الطب فى ظل وجود حوالى ألفى طالب فقط مشتركين فى النصف الدرجة الواحدة، موضحة أنه حال توقف الحد الأدنى لكليات الطب عند 403.5 سيكون الحد الأدنى لطب الأسنان 403 بنسبة 98.3 % وإذا توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الطب على مستوى الجمهورية عند 403 فإن الحد الأدنى لكليات طب الأسنان سيتوقف عند 402.5 بنسبة 98.2 %، إذ أن الزيادة الحالية فى أعداد طلاب الثانوية العامة بهذه الشريحة تضغط على مكتب التنسيق بحثي إنه قد لا يقدر على تنفيذ قرار خفض أعداد المقبولين بكليات الأسنان والصيدلة.

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وكشفت المؤشرات النهائية لتنسيق المرحلة الأولى، أن الحد الأدنى للصيدلة سيتوقف عند 97.6% على أقصى تقدير بواقع 400 درجة مع صعوبة النزول لأكثر من ذلك، إذ أن تداخل رغبات الطلاب بين كليات العلاج الطبيعى والصيدلة قد يجعل الحد الأدنى يقل درجة واحدة فقط بما يعنى أن الحد الأدنى المرتقب للقبول بكليات العلاج الطبيعى 399 درجة بنسبة 97.3% .

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أنهت الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2019، لتسجيل رغباتهم بالكليات والمعاهد العليا من خلال تخصيص 3 معامل لتسجيل رغبات الطلاب، بكليات الزراعة والهندسة والدراسات العليا للبحوث والدراسات الإحصائية.

وأضاف الخشت، أن تلك المعامل تحتوى على نحو 350 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات التى يحتاجها الطلاب أثناء أعمال التنسيق، وكذلك الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلى وموقع التنسيق، مضيفا أنه تم تخصيص 4 مبان بالمدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وتم تجهيزها جميعًا لاستخدامها خلال جميع مراحل التنسيق، مشيرًا إلى أنه تم زيادة أعداد الأمن الإدارى التابع للجامعة وتشكيل مجموعات لتأمين المبنى الرئيسى بالمدينة الجامعية ومعامل كليات الهندسة والزراعة ومعهد البحوث والدراسات الإحصائية.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة خصصت 5 معامل حاسب آلى لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2019، موضحا أن هذه المعامل تقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مشيرا إلى أن معامل الحاسب الآلى بالجامعة تحتوى على 270 جهاز كمبيوتر تعمل جميعها فى خدمة الطلاب لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق، مضيفا أن هذه المعامل هى المعمل المركزى بالجامعة ومعمل كلية الهندسة بالمطرية وكلية الهندسة بحلوان ومعمل كلية الفنون الجميلة ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأن هذه المعامل مزودة بالأجهزة وتعمل على مدار أيام المراحل المختلفة للتنسيق.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن 270 جهاز حاسب آلى موزعة على المعامل بالمعامل المركزية فى عين حلوان وهندسة حلوان وهندسة المطرية والفنون الجميلة بالزمالك وفى الهرم بكلية التربية الرياضية.