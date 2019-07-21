قرقاش: التحالف العربي صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية بالمنطقة ويستعد للمرحلة المقبلة

شدّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على أنّ "التحالف العربي في اليمن، وفي قلبه السعودية الشقيقة والإمارات صلب وقوي، وعزّز آليّاته امتحان الأزمة والحرب. التحالف يستعدّ للمرحلة المقبلة بأدواته السياسيّة والعسكريّة وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجيّة".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحروب الحديثة معقّدة، وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك"، لافتًا إلى أنّ "بالمقارنة، حقّق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجيّة وعلى رأسها صدّ محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجيّة في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض، ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".
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