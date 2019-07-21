نقلت وكالة "رويترز" عن مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان الإيراني، إشارته إلى أنّ "جميع أفراد طاقم ناقلة ​النفط​ "ستينا إمبيرو" بخير وبصحّة جيّدة". وكان قد أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ أنّ "القوات البحرية التابعة له، وبطلب من سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان، احتجزت ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، بسبب عدم احترامها للقانون البحري الدولي"، موضحًا أنّ "السفينة اقتيدت بعد السيطرة عليها إلى الساحل حيث تمّ تسليمها إلى السلطة من أجل بدء الإجراءات القانونية والتحقيق".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: جميع أفراد طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو" البريطانية بخير وبصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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