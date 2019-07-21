لفت المدير الإقيلمي ل​لبنان​ و​الشرق الأوسط​ في "​البنك الدولي​" ساروج كومار، إلى أنّ "لبنان قد أقرّ موازنة تهدف إلى تحقيق تخفيضات ماليّة معبّرة في ​العجز​ والإنفاق، والانخراط في حوار وطني كامل بين ​الحكومة​ والبرلمان. هي خطوة أولى جيّدة، والمناقشات الواسعة، الفريدة من نوعها في المنطقة، مرحّب بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر المدير الإقيلمي للبنان والشرق الأوسط بالبنك الدولي أشاد بإقرار الموازنة: خطوة أولى جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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