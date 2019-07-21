لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه إذا "تريد نمرة مميزة لسيارتك ما تتصل بوزير ولا بنائب وما تعمل واسطة مع حدا. كل مواطن صار فيه يحصل ع الرقم يللي بدو ياه إذا متوفر"، معلنة أن "الأرقام ستنشر على صفحة ​وزارة الداخلية​ مع اسعارها ورسمها السنوي، وأي مواطن بيقدر يطّلع عليها ويشتريها بكل شفافية"، مشيرة الى أن "الذي أخذ نمرة من قبل، صار الوقت لتدفعوا رسم سنوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: "بدك نمرة مميزة لسيارتك ما تعمل واسطة" الأرقام ستنشر مع اسعارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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