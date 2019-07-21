هاني قبيسي: سنستمر بوقوفنا بوجه كل من يريد سوء لهذا الوطن

رعى عضو المكتب السياسي ل​حركة امل​ النائب ​هاني قبيسي​ افتتاح مهرجان الامام الصدر الرياضي الذي نظمته حركة امل شعبة بلدة بريقعن ولفت في كلمة له الى أن "دورة رياضية تحمل اسم امامنا المغيب وتسير على دربه تجول في ثقافته وعلى قيمه فبرسالته اصبح ​لبنان​ بلداً عزيزاً ابياً بفضل ايمانه ومقاومته اصبح لبنان وطن النصر والعزة والكرامة ما تمسكنا بهذا الخط وهذه العقيدة الا لانها ارست القواعد الحقيقية لعزة لبنان وللعيش المشترك ولقيامة الوطن من زمن الهزائم الى زمن الانتصارات".

وأشار الى أن "وحدتنا الوطنية الداخلية هي مواجهة للعدو الصهيوني وعيشنا المشترك هو انقاذ لهذا الوطن فرسالة امامنا ارست الطريق نحو الخلاص ونحن في فترة عصيبة من الزمن يتعرض خلالها وطننا لكثير من المضايقات والكثير من العقوبات والحصار لانه تمسك ب​المقاومة​ نهجاً وفكراً وثقافة ورسالة يحاصرون وطننا على انجازات قدمها المقاومون والشهداء لانكم تمسكتم بإرادة النصر والعزة والتحرير فحققتم النصر على العدو الصهيوني وعلى ​ارهاب​ ارادوا زرعه في وطننا"، مشددا على أن "لبنان لا يبقى إلا منتصراً بعيشه المشترك ووحدته الداخلية وبالمثلث الذهبي المتمثل بالشعب و​الجيش​ والمقاومة".

ورأى أن " لبنان يعاني ونحن لا زلنا بالمواجهة وسنستمر بوقوفنا بوجه كل من يريد سوء لهذا الوطن فبحصارهم لا يعاقبون اشخاصاً على الساحة اللبنانية ولا نواب بل يعاقبون اهل لبنان لانهم هزموا وانتصروا على ​اسرائيل​ يعاقبون ​الشعب اللبناني​ منذ ان بدؤا بدعم اسرائيل عندما احتلت ​فلسطين​ واعتدت على لبنان ففي كل حروبها كان الغرب داعماً للصهاينة وكانوا يعاقبون الشعب اللبناني على موقفه المتصدي للصهاينة"، مؤكدا أن "المقاومة وإن بدأت فلا نهاية لها حتى النصر وحماية الوطن وتحرير الاراضي التي لا زالت محتلة ثقافتنا مستمرة وهي تصلح مسلكاً ونهج حياة لان من حكم لبنان سابقاً تغنى بأن قوة لبنان بضعفه واليوم نحن نغني بأن قوة لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه".