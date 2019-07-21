ترامب يتعهد بدفع كفالة مغني الراب المحتجز في السويد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المغني روكي

وأضاف ترامب في بيان على تويتر أنه طمأن رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفن، على أن روكي ليس مصدرا للخطر إذا سافر بالطائرة، وأن المحادثات بين واشنطن وستوكهولم مستمرة.

واحتُجز روكي (30 عاما)، وهو مغني ومنتج وعارض أزياء، مع حراسه واثنين من مرافقيه في الثالث من يوليو الجاري، بعد مشاجرة بأحد شوارع وسط مدينة ستوكهولم، في الساعات الأولى من صباح يوم 30 يونيو.

وكان روكي في ستوكهولم لإقامة حفل واضطر لإلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية.

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وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء السويدي أن الحكومة "لن تحاول التأثير" على الإجراءات القانونية في القضية.

ومدد مدعون سويديون الجمعة، احتجاز روكي لمدة ستة أيام، لمواصلة التحقيق في المشاجرة والاعتداء المزعوم، وفق ما نقلت "رويترز".

وأثار احتجاز روكي، وهو من أصل أفريقي، اهتماما واسعا، حيث قال ترامب الجمعة إن "كثيرين من الجالية الأميركية من أصل أفريقي"، ناشدوه التدخل من أجل الإفراج عن المغني.