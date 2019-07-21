كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي ليبي: قطر وتركيا تتحملان مسئولية الجرائم والانشقاقات في بلادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسن الجهمي، الناشط السياسي الليبي، أن تركيا وقطر تتحملان كل ما يحدث في ليبيا من صراعات وانشقاقات وجرائم، حيث لا يخفى على أحد دعم القيادة التركية والقطرية للإرهاب والجماعات الإرهابية الموجودة في البلاد والمنطقة.

وأضاف "الجهمي" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الجيش الليبي يواجه الجماعات المسلحة من خلال آلية وخطة للحفاظ على الدولة الليبية ويحقق متطلبات الشعب الليبي، مؤكدًا أن الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة ويحقق نجاحات عديدة من أجل القضاء على رؤوس الإرهاب، حيث أن مهمّة الجيش الليبي تطهير ليبيا حتى يمكن عقد انتخابات برلمانية ورئاسية.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يدعم الجماعات الإرهابية بشكل خفي، ولكنه حاليا يتدخل بشكل فاضح في ليبيا، مشيرًا إلى أنه أرسل الجنود إلى الأرض وأرسل الطائرات بدون طيار من أجل ضرب المنشآت الليبية.

