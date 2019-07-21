كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوّت اليابانيون اليوم الأحد في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن تحافظ الكتلة الحاكمة لرئيس الوزراء شينزو آبي على الأغلبية.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشورى 124 مقعدا في الغرفتين الأقل قوة في اليابان والتي لا تختار رئيس الوزراء. هناك 245 مقعدًا في مجلس الشيوخ، يتم انتخاب نصفها كل ثلاث سنوات.

وقد أشارت استطلاعات الرأي إلى أن كتلة أبي الحاكمة من المتوقع أن تحافظ على الأغلبية حيث يعتبرها معظم الناخبين خيارًا أكثر أمانًا عن المعارضة التي لا تتمتع بسجلات واضحة.

ركزت أحزاب المعارضة على المخاوف بشأن الشؤون المالية للأسر المعيشية، مثل تأثير زيادة ضريبة المبيعات القادمة بنسبة 10 ٪ والضغط على نظام التقاعد العام وسط فئة المسنين.

قاد آبي الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم إلى خمسة انتصارات متتالية في الانتخابات البرلمانية منذ عام 2012.

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أعطى آبي الأولوية لتنشيط الاقتصاد الياباني وعزز بثبات دفاعات البلاد في ظل تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية وتنامي الوجود العسكري للصين. كما أظهر مهاراته الدبلوماسية من خلال تنمية علاقاته الدافئة مع الرئيس دونالد ترامب.

يأمل آبي في الحصول على عدد كافٍ من المقاعد لتعزيز فرص إجراء مراجعة دستورية، وهو هدف طويل الأمد قبل انتهاء ولايته في عام 2021.

لكن يواجه أبي ومؤيديه المحافظين تحديات أيضًا لأن الناخبين يبدون أكثر قلقًا بشأن وظائفهم والاقتصاد والضمان الاجتماعي.

من أجل تأمين ثلثي المقاعد في مجلس الشيوخ، تحتاج كتلة آبي الحاكمة ومؤيدوها إلى 85 مقعدًا. وقد أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه آبي وشريكه كومي بأغلبية، لكنهما أقل ثقة في تأمين أغلبية ساحقة.

