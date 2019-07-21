كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 من رجال الشرطة الباكستانية في هجمات شمال البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة في باكستان انه فتح مسلحين النار على مركز للشرطة ثم قصفوا مدخل المستشفى أثناء نقل الجرحى، مما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة وإصابة 10 أشخاص آخرين.

يقول سالم خان، أحد كبار ضباط الشرطة في ديرا إسماعيل خان، إن مسلحين على دراجات نارية فتحوا النار على الشرطة في منطقة سكنية، وقتلوا اثنين، ثم استهدفوا مدخل المستشفى، وقتلوا أربعة آخرين. أعلنت طالبان الباكستانية مسئوليتها عن الهجوم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري أم قنبلة زرعت على دراجة نارية.

