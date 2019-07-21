كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر" تكشف معاناة القطريين من الإخوان وملالى إيران على أراضيهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر" إن وضعا مأسويا يزداد سوءا بتتابع الأيام فى قطر، مع وجود النظام الحاكم بقيادة تميم بن حمد، الذى اختار أن يسلم البلاد إلى تنظيم الإخوان الإرهابى منذ البداية، ومؤخرا ارتمى فى أحضان ملالى إيران، ليجعل أبناء قطر غرباء فى وطنهم، يمتاز عنهم كل مَن تشبع بهوى الإخوان أو انضم لصفوف ملالى إيران .

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية أن قطر اليوم فى ظل وجود النظام المترهل حاكما، تخضع قراراتها الداخلية والخارجية إلى إملاءات تنظيم الإخوان الدولى وملالى إيران، فبات الأمير الطائش لا يحكم بشكل فعلى، بل مجرد حبر على ورق، يتم كتابة توقيعه مع القرارات الصادرة فقط .

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وتابع التقرير: "اليوم وفى ظل الوضع الذى تعيشه قطر تحت قيادة تميم بن حمد، أصبح خامنئى هو الحاكم الفعلى للبلاد، يوجه سياستها كيفما يشاء، فأجبر تميم بن حمد على التنازل عن حصة قطر فى حقل الشمال المشترك مع طهران، واستغل تهور أمير الإرهاب لتنفيذ أجندة إيران التخريبية ضد المنطقة العربية".

وشدد التقرير على أنه ومن خلال فرض السيطرة على دوائر الحكم فى الدوحة أصبحت قطر خزانة مالية ينفق منها خامنئى على الميليشيات الطائفية، فأغدق تميم الأموال على حزب الله اللبنانى والحوثى فى اليمن والحشد الشعبى بالعراق، وتحولت قناة الجزيرة إلى بوق الملالى الناطق لاستهداف المملكة العربية السعودية، عبر نشر الأباطيل والتقارير الكاذبة، وتابع: "خامنئى اليوم، وبالشراكة مع يوسف القرضاوى مرشد الإخوان الروحى، يتحكمان فى قرارات تميم، فالأول يفرض سيطرته على قرار الدوحة خارجيا، والقرضاوى يوجه سياساتها الداخلية نحو استقبال الإخوان واحتضانهم، مع تمويل التنظيم الدولى لجماعة الإرهاب".