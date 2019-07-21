رسميا.. الحكومة تفرج عن مرسوم شرطة المقالع

أفرج المجلس الحكومي الأخير، الذي انعقد أول أمس الخميس، عن المرسوم الخاص بإحداث شرطة المقالع المكلفة بمعاينة المخالفات. وجاء النص التنظيمي ليفعل أحد مقتضيات القانون الجديد الخاص بالمقالع، والذي صدر سنة 2015.

وينص المرسوم على إلزام أعوان الشرطة الجديدة بأداء اليمين قبل مباشرة مهامهم، مع حمل بطاقة خاصة أثناء مزاولتهم مهامهم، تمنحهم إياها وزارة التجهيز، وهي البطاقة التي ستسمح لهم بكشف هوياتهم، والقيام بمهمة معاينة المخالفات وتحرير المحاضر الضرورية لإثباتها، فيما أحال المرسوم الجديد مهمة تحديد شكل وخصائص الزي الخاص بهذه الشرطة الجديدة، إلى قرار يصدره وزير النقل والتجهيز.