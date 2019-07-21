المغرب والأردن يوقعان اتفاقية تعاون عسكري وتقني

خلال زيارته للأردن التي تستغرق يومين، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أمس السبت، اتفاقية تعاون عسكري وتقني بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إن المسؤولين بحثا تعزيز التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، خصوصا القضية الفلسطينية.

ووقع الوزيرين مذكرتي تفاهم للتشاور السياسي، والتعاون بين المعهد الدبلوماسي الأردني والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وكذلك اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين البلدين.

وقال البلاغ، إن الوزيرين، اتفقا على عقد المشاورات السياسة بشكل دوري، وذلك لتعزيز العلاقات المميزة بين البلدين، وترجمة لمخرجات القمة المغربية الأردنية التي انعقدت بالدار البيضاء نهاية مارس الماضي، بين الملكين محمد السادس عبد الله الثاني.