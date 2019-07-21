طنجة..شهران حبساً نافذا لنقابي اعتدى على زميله بالضرب بواسطة سلاح

أصدرت غرفة الاسئناف بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، هذا الأسبوع، حكما غيابيا بالحبس شهرين نافدين، في حق الكاتب العام للمكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل بشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، وأداء تعويض قدره 15 ألف درهم وتحميله المصاريف القضائية، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وذلك على خلفية الاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح على زميله في العمل.

وتعود فصول هذه القضية إلى 3 أكتوبر 2017، عندما دخل مجموعة من المستخدمين في شركة “أمانديس” في مشدات كلامية تحولت إلى تبادل للضرب والجرح أدت إلى إصابة أحدهم بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، وحددت مدة العجز في 30 يوما، قبل أن يتوفى بعد عام من الحادثة بمرض عضال ألم به.

وكان المتهم قد غادر مدينة طنجة باتجاه الديار الاسبانية، إذ من المنتظر القبض عليه بمجرد دخوله إلى التراب المغربي بعد الحكم الصادر في حقه.