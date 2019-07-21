دي خيا يتفق على تجديد عقده مع "الشياطين الحمر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، اقترب من الاستمرار مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الاتفاق على تجديد عقده.

وقالت صحيفة "تيليغراف"، إن ديفيد دي خيا اتفق على تجديد تعاقده لمدة 6 مواسم، مقابل راتب سنوي يبلغ 19.5 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الحارس الأعلى أجرًا في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأخير من جانب مانشستر يونايتد، يتضمن حصول دي خيا على راتب أسبوعي يتراوح بين 350 إلى 375 ألف جنيه إسترليني.

وينتهي عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد في صيف 2020، حيث كان من المقرر أن يرحل الصيف المقبل بالمجان، قبل الاتفاق على التجديد.

يذكر أن ديفيد دي خيا ارتبط خلال الفترة السابقة بالانتقال إلى صفوف الثنائي باريس سان جيرمان ويوفنتوس.