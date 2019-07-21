إحراق سيارتين في مجد الكروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة مجهولون سيارتين في قرية مجد الكروم، فجر اليوم الأحد. وأسفرت الجريمة عن أضرار جسيمة بالسيارتين اللتين تعودان لحاتم إسماعيل من مجد الكروم، ولم يبلغ عن إصابات بشرية. وقامت طواقم الإطفاء بإخماد النار، وباشرت الشرطة وخبير الحرائق بالتحقيق في ملابسات الحريق التي لا تزال مجهولة. إلى ذلك، تعاني البلدات العربية من تزايد أعمال العنف والجريمة دون إيجاد رادع لها، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.

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