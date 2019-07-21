ناسا تنهي إنشاء مركبة ستقل بشرا إلى القمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الأميركية، أمس السبت، أنها أتمت عملية إنشاء مركبة الفضاء "أوريون"، التي ستأخذ رواد فضاء مجددا إلى سطح القمر خلال الأعوام القليلة المُقبلة، بعد مرور 50 عاما على هبوط مركبة الفضاء "أبولو 11" على سطح القمر.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إن المركبة سيتم إطلاقها في مهمة "أرتميس 1" دون أن تقل أي إنسان على متنها في أولى رحلاتها إلى المدار القمري، ومن المتوقع أن تنطلق في وقت ما بعد شهر حزيران/يونيو عام 2020.

وستطلق مركبة الفضاء "أوريون" وصاروخ نظام الإطلاق الفضائي حول القمر لاختبار النظام وتمهيد الطريق أمام هبوط أول امرأة وثاني رجل على سطح القمر خلال خمس سنوات بالإضافة إلى مهام أخرى إلى المريخ.

وكانت المركبة قد أُطلقت عام 2014 في رحلة استغرقت عدّة ساعات في المدار الأرضي، بهدف اختبارها.