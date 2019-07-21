اعتقالات بالضفة والاحتلال يقمع مسيرة مناصرة لحي وادي الحمص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: فؤاد ياسين طقاطقة، من قرية أم سلمونة، وعلي محي دار عطية، من قرية وادي فوكين، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف دويكات، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في مدينة قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال قرية كوبر في رام الله، واعتقلت الشاب أسامة البرغوثي، والمحرر كنعان الحزماوي.

وسلم جيش الاحتلال الشاب محمود أميل راسم بلاغاً لمراجعة مخابرات الاحتلال، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

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وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل، منزل المواطن عايش حسن عايش زيدات في بلدة بني نعيم شرق الخليل دون اعتقالات.

إلى ذلك قمعت قوات الاحتلال مسيرة ليلية داعمة ومناصرة لحي وادي الحمص بالقدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال على المشاركين في خيمة الاعتصام التي تم نصبها، في المنطقة خارج الجدار شرق بيت لحم، قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة الصحفية آيات عرقاوي وعدد آخر بالاختناق، من بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، يوم الخميس الماضي، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، لأخذ القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، والبالغ عددها 100 شقة سكنية، علما أن المدة الزمنية التي منحها الاحتلال لسكان هذه الوحدات السكنية لهدمها بأنفسهم انتهت الخميس، ما يجعل الباب مفتوحا أمام الاحتلال لهدمها بعد هذه المهلة.