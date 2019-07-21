مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في تفجير انتحاري بباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون، الأحد، في تفجير انتحاري بمستشفى في مدينة ديرا إسماعيل خان بباكستان.
وقالت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مسؤولين بالشرطة، إن إرهابيا انتحاريا فجّر نفسه عندما دخلت سيارة إسعاف على المستشفى تحمل جثتين من الشرطة قتلا في هجوم سابق.
وكان الشرطيان قتلا في حادث إطلاق نار من قبل مهاجمين مجهولين على نقطة تفتيش أمنية في منطقة كوتلا سعيدان في ديرا إسماعيل خان هذا الصباح.
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