وزير العدل البريطاني يعلن اعتزامه تقديم استقالته

أعلن وزير العدل البريطاني ديفيد جوك أنه بصدد تقديم استقالته من الحكومة، الأربعاء.

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وقال الوزير، في بيان نقلته صحيفة صنداي تايمز البريطانية: "نظرا لأنني في الحكومة منذ وصول (رئيسة الوزراء) تيريزا ماي إلى السلطة فأعتقد أن الشيء الملائم بالنسبة لي هو أن أتقدم باستقالتي إليها".

وكانت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم أعلنت، في شهر مايو/أيار الماضي هذا العام، استقالتها من منصبها، احتجاجا على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي ملف خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

كما استقالت وزيرة الداخلية أمبر راد في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن واجهت حكومة ماي انتقادات بسبب أسلوب معاملتها لبعض المقيمين في بريطانيا منذ فترة طويلة من منطقة الكاريبي، والذين تم وصفهم بطريق الخطأ بأنهم مهاجرون غير شرعيين.