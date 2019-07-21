بالفيديو.. إبراهيموفيتش يشتبك مع مدرب حراس منتخب مصر السابق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، الجدل من جديد، بعد اشتباكه مع المصري زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس إف سي، عقب مباراة الفريقين في الدوري الأمريكي، السبت.

ونجح المهاجم السويدي في قيادة جالاكسي للتغلب على لوس أنجلوس، الذي يقوده المدرب الأمريكي بوب برادلي، بـ3 أهداف مقابل هدفين، وسجل اللاعب ثلاثية "هاتريك".

وعقب المباراة، بدا على بعض أفراد الجهاز الفني لفريق لوس أنجلوس الغضب من واقعة ارتكبها إبرا خلال سير المباراة، ليدخل زكي عبدالفتاح في مشادة مع زلاتان.

Advertisements

وتوجه عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، صوب إبراهيموفيتش للومه على الواقعة، لكن المهاجم السويدي رد عليه بحدة، ووجه إليه ألفاظا نابية.

وسبق لزكي عبدالفتاح العمل كمدرب لحراس مرمى منتخب مصر ضمن الجهاز الفني للمدرب الأمريكي بوب برادلي بين عامي 2011 و2013.