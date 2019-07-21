الان تتابع وزير العدل البريطاني: سأقدم استقالتي! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:03 ص, 21 يوليو 2019 م التعليقات: 0 نظرا لأنني في الحكومة منذ وصول ماي لندن- الخليج 365: قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك إنه سيستقيل من الحكومة يوم الأربعاء المقبل.وقال الوزير في بيان نقلته صحيفة صنداي تايمز “نظرا لأنني في الحكومة منذ وصول (رئيسة الوزراء) تيريزا ماي إلى السلطة فأعتقد أن الشيء الملائم بالنسبة لي هو أن أتقدم باستقالتي إليها”.

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