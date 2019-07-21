هنت يعبر لظريف عن "خيبة أمله" بشأن احتجاز ناقلة النفط

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وعبر له عن "خيبة أمله البالغة" تجاه احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز أمس الجمعة.

وقال هنت في تغريدة، "تحدثت للتو مع...ظريف وعبرت عن خيبة الأمل البالغة لأنه أكد لي السبت الماضي أن إيران تريد وقف تصعيد الموقف. لقد تصرفوا بشكل مخالف".

ومضى يقول، "الأمر يحتاج إلى أفعال لا أقوال إذا كان لنا أن نجد سبيلاً للمضي قدماً... يجب حماية الملاحة البريطانية وسوف يتم ذلك".