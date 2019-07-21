الرئيس الإيراني السابق: ترامب "رجل أفعال" وعلينا التفاوض معه

دعا الرئيس الإيراني السابق محمد أحمدي قادة طهران، إلى بدء التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات وتداعياتها.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت أمس الجمعة، شدد أحمدي نجاد على ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن لتسوية الخلافات القائمة بينهما منذ الثورة الإسلامية عام 1978، مضيفاً أن "ترامب رجل أفعال، وبإمكانه تقدير التكاليف والفوائد واتخاذ قرار. ونقول له لنقدر التكاليف والفوائد بعيدة المدى لبلدينا، ولنبتعد عن قصر النظر".

وجاءت المقابلة وفقاً للصحيفة، تزامناً مع إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداده للقاء أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي لبحث سبل تسوية الخلاف النووي بين الطرفين.

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي، لفت نجاد إلى أنه "على إيران وقف التعويل على الوسطاء الأجانب للضغط على ترامب بخصوص الاتفاق النووي، إن هذا كان سيكون ممكناً فقط في حال رفع ترامب بتلقاء نفسه بعض العقوبات المفروضة على طهران".

رسائل إلى ترامب

وكشف الرئيس الإيراني السابق، أنه قام بإرسال ثلاث رسائل تضم أفكاراً فلسفية ونصائح إدارية إلى ترامب، الأولى في فبراير (شباط) 2017 لتهنئته بتوليه دفة الحكم، والثانية في يونيو (حزيران) 2018 عقب خروج واشنطن من الاتفاق النووي، والأخيرة في الشهر الماضي على خلفية التصعيد في المنطقة.

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وأوضح، خلال المقابلة المطولة، أنه وجه هذه الرسائل إلى ترامب عبر سفير سويسرا في طهران وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك إلى عنوان البريد الرسمي للبيت الأبيض.

وأشار أحمدي نجاد إلى أنه لم يتعرض لأي عقاب في بلاده لمحاولته الاتصال بترامب، مشيراً إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من المحتمل أن يغير موقفه الرافض للتفاوض مع واشنطن، إذا غيرت الإدارة الأمريكية نهجها، موضحاً أن "المفاوضات المستدامة تحتاج إلى تهدئة واحترام متبادل بين الطرفين".

مفاوضات

من جهتها، ذكرت نيويورك تايمز، أنه إلى جانب أحمدي نجاد، دعا ثلاثة محافظين إيرانيين بارزين، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، مما يؤكد الانقسامات في التسلسل الهرمي في قيادات إيران.

وقال القائد السابق للقوات المشتركة للحرس الثوري ومؤسس قواتها البحرية الجنرال حسين علائي، إنه "يجب أن نستخدم آلية المفاوضات ويجب ألا نضع المحادثات جانباً". منتقداً قرار النظام رفض التفاوض مع ترامب عندما عرض محادثات دون شروط مسبقة.

من جهته، قال مجتبى زونور رجل الدين المحافظ ورئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، وفق الصحيفة: "لا يزال الطريق إلى التفاوض مفتوحاً"، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار الاتفاق النووي الإيراني.