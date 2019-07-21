بريطانيا: نرغب في خفض التوتر مع إيران

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السبت، أن لندن ترغب في "خفض" التوتر مع إيران، إثر اجتماع أزمة حكومي خصص لبحث احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وكتب هانت أيضاً على تويتر، أن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" تم احتجازها "في انتهاك واضح للقانون الدولي".

وصرح للصحافيين "إنه أمر مرفوض تماماً. هذا يثير تساؤلات جدية حول أمن السفن البريطانية والنقل الدولي في مضيق هرمز".

وأوضح هانت أن الحكومة ستبلغ النواب البريطانيين الإثنين بـ"إجراءات اضافية" تعتزم بريطانيا اتخاذها.

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وفي وقت سابق السبت، قال إن "أولويتنا تبقى ايجاد سبيل لاحتواء الوضع. لهذا السبب، اتصلت بوزير الخارجية الإيراني" محمد جواد ظريف.

وشدد على "أننا نحتاج في موازاة ذلك إلى رؤية آلية" تهدئة من الجانب الإيراني، "نحتاج الى الافراج عن هذه السفينة وسنظل قلقين جداً على أمن افراد الطاقم الـ23".

ورفض هانت أي مقارنة بين وضع الناقلة البريطانية وما جرى للناقلة الايرانية التي احتجزت قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو(تموز)، لافتاً إلى أن الأولى احتجزت "قانونياً في مياه جبل طارق لانها كانت تنقل النفط نحو سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي"، في حين أن الثانية "احتجزت في مياه عمان في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ثم اجبرت على التوجه إلى إيران".