خلفان: تنظيم الحمدين يحاول خلق شقاق بين الإمارات وعمان

لا يزال تنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر يستخدم أساليب عصابات الجريمة المنظمة للإساءة الشعوب الخليجية، والعمل على تمزيق اللحمة الخليجية، بعدما نبذته دول الرباعي العربي لرعايته للمتطرفين والإرهابين، من خلال تزوير الوثائق الرسمية ونشر الأكاذيب لبث الأحقاد بين الشعوب الخليجية.
وقال الفريق ضاحي خلفان، نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي إن النظام الحاكم في الدوحة يسعى لإحداث الوقيعة بين الشعبين الإماراتي والعماني، من خلال تزوير وثائق سرية عمانية.
وقال في تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "عصابات النظام القطري تحاول خلق شقاق بين الإمارات وعمان.. وهي لا تدرك أن كلمة عمان عندنا بلسما لو وضع على الجرح لطاب وشفي.. قاتل الله الجهل".
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