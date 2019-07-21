النظام القطري يواصل تماديه في تعزيز الانقسام الفلسطيني

يواصل النظام القطري تماديه في تعزيز الانقسام الفلسطيني، عبر التنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس أذناب الحمدين في قطاع غزة، دون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

ووصل خالد الحردان نائب رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، الخميس، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، حيث يرافق الحردان في الزيارة، وفد فني سيتابع ويشرف على تنفيذ عملية خط كهرباء 161 الذي سيتم إمداد القطاع به وذلك ضمن تنفيذ تفاهمات الهدوء وكسر الحصار بين حماس و(كيان العدو) برعاية عدة أطراف.

ويبدو أن عصابة الدوحة مستمرة في تحقيق أطماع الصهاينة بأرض غزة، حيث يتذرع تميم العار بإرسال طاقم طبي للقطاع تمهيدًا لتنفيذ أجندته الجديدة، حيث سيشرف الوفد القطري على إنشاء مستشفى حديثة بمنطقة إسرائيلية

ويصر الذليل على عدم مشاورة حكومة محمود عباس لتكريس النزاع الداخلي، لكن الدوحة نسقت مع حركة حماس للسيطرة على الغضب الشعبي، حيث نشرت الجماعة الإرهابية الرعب لمنع أى انتقاد للتوغل القطري، ما يؤكد أن العصابة القطرية تمعن في التكريس للانفصال والانقسام الفلسطيني.

وكان الوفد أجرى لقاءات مع مسؤولين صهاينة منهم شركة الكهرباء، لمتابعة ذات القضية. حيث كان وصل غزة منذ أسابيع لمتابعة تنفيذ المشروع من خلال مسح ميداني أجراه عند الحدود الشرقية لمدينة غزة بهدف إمداد الخط منها.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة العبرية السابعة، أن وفداً قطرياً، يصل اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وأوضحت القناة، أن الوفد القطري، سيناقش إنشاء مستشفى جديد بالقطاع، مشيرةً إلى أن الدفعة المالية، ستدخل إلى القطاع نهاية الشهر الجاري.

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ويرى مراقبون أن الهدف من إنشاء هذا المستشفى هو تكريس الانقسام بين فتح وحماس وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. والدليل عدم مشاورة السلطة الفلسطينية الشرعية، فقد قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريح متلفز: "لم تُنسق معنا أي جهة بخصوص المستشفى المنوي إقامته في شمال القطاع".

ويقول عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق إن "جوهر الأمر أن أي مشاريع دولية في قطاع غزة يجب أن تنسق مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، وأي مشاريع بعيداً عن الحكومة وعن السلطة الوطنية يعني تثبيت التعامل مع غزة ككيان خارج السياق الفلسطيني، وهناك حكومة فلسطينية واحدة فقط يجب التعامل معها ومن لا يتعامل مع هذه الحكومة يعني أنه يكرس الانفصال والانقسام الفلسطيني".

وأكد الزق أن فكرة إنشاء المستشفى إنسانية لكنها خبيثة ومشبوهة من حيث الجوهر، ولا يمكن أن نقتنع أن القائمين على هذا المشروع ينوون خيراً للشعب الفلسطيني، بل إنهم يُسخرون مشروعاً سياسياً على حساب الموضوع الإنساني، بهدف إنهاء الحق السياسي لشعبنا، وهو ما جرى في ورشة البحرين عبر طرح الحل الاقتصادي عوضاً عن الحل السياسي.

واعتبر أن إقامة هذا المستشفى ليس إنسانياً أبداً، بل لتعميق الانقسام، فهو مشروع تآمري خبيث.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد وادي: "كل هذه المشاريع والأموال التي تأتي بهدف مساعدة غزة وسكانها تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف للإبقاء على الانقسام، لتعزيز الانفصال وإضعاف الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لصفقة القرن".

وأكد وادي أن "على حماس وغيرها قراءة الدعم القطري بشكل جيد إن أرادوا النجاة وتحقيق الحلم الفلسطيني، لأن كل المؤشرات تؤكد تماماً أن الأموال والمشاريع القطرية التي تصل غزة هدفها تعزيز الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف وادي أن "إسرائيل تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر عراب صغير للوصول إلى دويلة غزة، وهذا يشكل خطراً على مستقبل القضية الفلسطينية".