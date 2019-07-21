مالكو الناقلة المحتجزة لدى إيران يعدون طلبًا رسميًا لزيارة الطاقم

قالت "ستينا بالك"، الشركة المالكة للناقلة التي ترفع علم بريطانيا، أمس السبت، إنها تعد طلباً رسمياً لزيارة طاقم الناقلة المحتجزة لدى إيران والمؤلف من 23 فرداً.

وأضافت الشركة في بيان، "شركات التأمين التي تتعامل معنا في المنطقة تتواصل مع رئيس شئون الملاحة البحرية في ميناء بندر عباس الذي قال لنا إن أفراد طاقم ناقلتنا "ستينا إمبيرو" بصحة جيدة".

وقالت الشركة، إن المسئولين الإيرانيين قالوا إن عليها تقديم طلب رسمي لترتيب القيام بالزيارة لأفراد الطاقم والناقلة وإن طلباً يعد على هذا الأساس.

وأشارت الشركة إلى أن أفراد طاقم الناقلة من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين.