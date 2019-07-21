حزب الأمة يدعو إلى التعجيل بتوقيع على الإعلان الدستوري

إعتبر حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير انجازا مهما بالنظر الى التعقيدات السياسية بالسودان.
وأكد الأمة في بيان السبت دعمه الاتفاق والعمل مع شركاؤه بقوى التغيير للتوقيع العاجل على الاعلان الدستوري.
وأضاف البيان أن حزب الامة يتفهم أن الاتفاق لايلبي كل مطالب الثورة، الا بمعالجة قضايا الحـرب وتداعياتها وصنع السـلام وترتيباته.
وفي الاثناء تجري قوى اعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة المنضوية في "تحالف الجبهة الثورية" باديس ابابا مشاروات مكثفة مستمرة لأكثر من اسبوع لضمها إلى ترتيبات المرحلة الانتقالية وعملية السلام بالبلاد.
وأكد حزب الامة على أهمية وحدة قوى التغيير لإستكمال أهداف الثورة التي تضمنها الإتفاق السياسي، وكذلك العمل المضني الذي يبذل الآن لإنجاز الإعلان الدستوري، وأن الإلتفاف حوله بإخلاص جدير بإكمال متطلبات التغيير.
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