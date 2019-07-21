شكرا لقرائتكم معركة طرابلس.. الجيش يستعد لـ"ساعة الصفر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد الجيش الوطني الليبي لشن هجوم واسع على طرابلس، داعياً شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ"ساعة الصفر".

وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن يوجه القائد العام للجيش، خليفة حفتر، كلمة إلى قواته المتواجدة على تخوم العاصمة طرابلس "تتضمن صدور تعليماته الأخيرة بشأن اقتحام المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرة إلى "اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطهير المدينة من كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، والقضاء عليها".

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، إن "جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية" لتطهير المدينة.

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وكانت قوات الجيش الليبي قد دخلت، في وقت سابق، معسكر اليرموك جنوب طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة لحكومة الوفاق.

ودفع الجيش الليبي، بعد سيطرته على المعسكر، بالمواجهات إلى شارع الخلاطات المجاور، فيما وصلت وحدات من قواته إلى الحي السكني المعروف عند الليبيين بشارع المقبرة خلف معسكر اليرموك لقتال القوات التابعة للوفاق.

ووفق مصادر مطلعة، يعتبر معسكر اليرموك من أهم المواقع العسكرية في المنطقة، فقد شغلته بعد عام 2011 كتيبة ثوار طرابلس وبعدها تناوب الجيش الليبي وقوات الوفاق السيطرة عليه وأصبح بعدها منطقة شبه معزولة.