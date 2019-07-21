بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى مصر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، السبت، تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمدة 7 أيام “كإجراء احترازي”.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن مسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بشكل مفاجئ أن رحلتهم أُلغيت.

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وتم تسليم المسافرين بيانا من الشركة جاء فيه: “نأسف لإبلاغكم بان رحلتكم من هيثرو في لندن إلى القاهرة تم إلغاؤها”.

وأضاف البيان: “نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات (التي نتعامل معها) حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتابع: “أمن وسلامة عملائنا وطواقمنا أولوية دائمة لنا، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدا ما لم يكن الوضع آمنا للقيام بذلك”.